Деталі та результати операції в Криму прокоментували в ГУР

24 серпня 2023, 17:49

У результаті проведеної спецоперації в тимчасово окупованому Криму, українські військові здійснили низку дій, що призвели до пошкодження чотирьох швидкохідних катерів російських сил і знищення щонайменше 30 ворожих бойовиків.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Андрій Юсов, у коментарі для Суспільного у четвер, 24 червня.

Ця спецоперація відбулася поблизу села Маяк. Згідно з інтерактивною карткою військових об’єктів Криму, – саме тут розташована база 3-го радіотехнічного полку, який входить до складу радіотехнічних військ повітряно-космічних сил росії.

В той самий час, на півострові Тарханкут розташовані радіолокаційний вузол РЛК Небо-М та РЛС Каста-2Е2. Зазначається, що там були підготовлені позиції для проведення протиповітряної оборони.

У свою чергу, керівник ГУР Кирило Буданов назвав головну мету висадки українських військових у Криму.

"Важливість цієї операції полягає у тому, щоб люди, у першу чергу навіть не на території материкової України, а люди в Криму повірили у те, що перемога не за горами, і звільнення їх – теж не за горами. Повернення до нормального життя триває. Про них ніхто не забув. І ніхто не збирається просто так їх там лишати", – сказав Буданов в ефірі телемарафону.

Буданов підкреслив, що дії проти окупантів не обмежуються лише ракетними ударами і спецопераціями, і незабаром може відбутися наземна операція. Він наголосив, що кінцевою метою є повернення українських територій та звільнення займаних областей.