Новий пакет озброєнь від Німеччини отримала Україна

Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли зенітні ракети для комплексу Patriot. Про це повідомили на сайті уряду ФРН у четвер, 24 червня.
Також у новий пакет допомоги увійшло таке озброєння:
- 10 систем виявлення дронів;
- 40 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
- 16 вантажівок Zetros;
- 510 тисяч патронів до вогнепальної зброї.
Окрім того, у Німеччині повідомили, що планується додатково передати Україні:
- 90 систем виявлення дронів;
- 42 вантажівки Zetros;
- 31 млн патронів до вогнепальної зброї.
Вказано, що ці постачання відбуваються з галузевих запасів, які фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки. Окремі постачання потребують модернізації або виробництва тривають.
Нагадаємо, у червні повідомлялося, що Німеччина "негайно" передасть Україні 64 ракети для зенітних комплексів Patriot.
Також, 9 серпня Україна отримала від ФРН додаткові пускові установки Patriot та всюдиходи.
А німецька компанія Rheinmetall до кінця року поставить Україні безпілотну систему Luna.