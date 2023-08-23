Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
24 серпня 2023, 18:00

Новий пакет озброєнь від Німеччини отримала Україна

Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли зенітні ракети для комплексу Patriot. Про це повідомили на сайті уряду ФРН у четвер, 24 червня.

Також у новий пакет допомоги увійшло таке озброєння:

  • 10 систем виявлення дронів;
  • 40 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • 510 тисяч патронів до вогнепальної зброї.

Окрім того, у Німеччині повідомили, що планується додатково передати Україні:

  • 90 систем виявлення дронів;
  • 42 вантажівки Zetros;
  • 31 млн патронів до вогнепальної зброї.

Вказано, що ці постачання відбуваються з галузевих запасів, які фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки. Окремі постачання потребують модернізації або виробництва тривають.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що Німеччина "негайно" передасть Україні 64 ракети для зенітних комплексів Patriot.

Також, 9 серпня Україна отримала від ФРН додаткові пускові установки Patriot та всюдиходи.

А німецька компанія Rheinmetall до кінця року поставить Україні безпілотну систему Luna.

Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: