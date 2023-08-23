Новий пакет озброєнь від Німеччини отримала Україна

24 серпня 2023, 18:00

Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли зенітні ракети для комплексу Patriot. Про це повідомили на сайті уряду ФРН у четвер, 24 червня.

Також у новий пакет допомоги увійшло таке озброєння :

10 систем виявлення дронів;

40 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

16 вантажівок Zetros;

510 тисяч патронів до вогнепальної зброї.

Окрім того, у Німеччині повідомили, що планується додатково передати Україні :

90 систем виявлення дронів;

42 вантажівки Zetros;

31 млн патронів до вогнепальної зброї.

Вказано, що ці постачання відбуваються з галузевих запасів, які фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки. Окремі постачання потребують модернізації або виробництва тривають.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що Німеччина "негайно" передасть Україні 64 ракети для зенітних комплексів Patriot.

Також, 9 серпня Україна отримала від ФРН додаткові пускові установки Patriot та всюдиходи.

А німецька компанія Rheinmetall до кінця року поставить Україні безпілотну систему Luna.