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Суспільна думка
Кримінал
24 серпня 2023, 20:13

Ще один командир використовував військових для будівництва свого маєтку

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили випадок системних зловживань у діях заступника командира військової частини, розташованої на Львівщині.

Виявлені факти свідчать про те, що цей посадовець використовував військовослужбовців для особистої користі, порушуючи їхні обов’язки з оборони та захисту України.

За інформацією, з середини липня цього року, солдати використовувались на приватному об’єкті "командира". Замість здійснення службових функцій, – вони виконували ремонтно-будівельні роботи на його особистій ділянці. До будівельних робіт на своїй двоповерховій віллі він залучив сімох військовослужбовців.

Додатково, посадовець організував підпільний магазин на території військового містечка, яким керувала його дружина. У ньому військовослужбовцям продавали харчові продукти, які держава офіційно виділяла для забезпечення військових.

За наявною інформацією, були проведені обшуки за місцем проживання підозрюваного. Під час обшуків виявлено документацію та велику кількість грошей в різних валютах.

Заступника командира підозрюють у зловживанні службовим становищем, що може призвести до позбавлення його волі на строк до 12 років.

Джерело: "ДБР"
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