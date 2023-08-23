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Суспільна думка
Події
24 серпня 2023, 20:25

В окупованому Токмаку армія рф зазнає труднощів: вибухи та пожежа

У четвер, 24 серпня, в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області загарбники стали свідками вибухів, які спричинили пожежу. Про цей інцидент повідомив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя, Іван Федоров, у своєму Telegram-каналі.

"В Токмаку гаряче. Палкі вітання окупантам передані", - прокоментував він подію.

Мер також поділився відео, на якому видно наслідки удару: великий стовп диму та послідуючі вибухи. Особливо вражаючим є момент, коли оператор, відзнявши відео, втрачає рівновагу та падає з камерою на землю.

Щодо природи цих вибухів, за непідтвердженою інформацією, вони можуть бути результатом ударів по командному пункту та місцях розташування техніки російських військ 58-ї загальновійськової армії.

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