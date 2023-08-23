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Суспільна думка
Кримінал
24 серпня 2023, 13:12

Судитимуть двох мешканців Старобільщини, – «керівників» окупаційних адміністрацій

Прокурори Старобільської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно двох громадян, які обійняли керівні посади у так званих «органах влади» при окупаційній владі рф.

Перший обвинувачений ‒ житель Старобільська, експравоохоронець, учасник АТО.

Навесні 2022 року окупанти призначили його «начальником відділу правової роботи адміністрації Старобільського району лнр».

Він неухильно дотримується так званого «законодавства лнр» та налагоджує роботу підрозділів окупаційного «органу влади».

Також на бік держави-агресора перейшла мешканка Марківки.

Влітку 2022 року вона стала «начальником загального відділу адміністрації Марківського району лнр».

Жінка надавала окупантам дані мешканців Марківки, які мали проукраїнську позицію та були родичами військовослужбовців ЗСУ.

Колаборанти оголошені в розшук.

Матеріали обвинувачення передано до Синельниківського міськрайонного та Покровського районного судів Дніпропетровської області для розгляду по суті.

Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: "Луганська обласна прокуратура"
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