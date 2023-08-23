Нічна ракетна атака рф на Дніпро: кількість постраждалих збільшилась

24 серпня 2023, 13:25

В ніч на 24 серпня російські терористичні війська вдарили по Дніпру ракетами. Є влучання в транспортний об’єкт, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Серед ночі – потужні вибухи у Дніпрі. Ворог вдарив по місту ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування "Схід". Але є й влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали 7 людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості», – наголосив Лисак.

За його даними, пошкоджено також більше десятка об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків. Також руйнувань зазнали два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

За свіжою інформацією від Дніпропетровської ОВА на 12:00 годину дня, 24 серпня :

«Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла до 10. Зараз в лікарні – троє людей. Це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості. На фото – єдине, на що здатен «руський мир». Нищити все, до чого торкається. Такий вигляд має транспортний об’єкт, по якому терористи поцілили вночі». – йдеться в повідомленні Сергія Лисака.