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Суспільна думка
Події
24 серпня 2023, 15:20

Під обстрілом рф опинилась одна з електропідстанцій – ДТЕК

Уранці 24 серпня, ворожі сили здійснили обстріл однієї з теплоелектростанцій на території України. За даними ДТЕК, в результаті атаки станція припинила свою роботу через значні пошкодження обладнання.

Інформація про загиблих не надходила, однак внаслідок ворожого обстрілу серйозно пошкоджено технічні системи станції. Відразу після події, фахівці з енергетики розпочали роботу щодо ліквідації наслідків атаки та відновлення функціонування станції.

Згідно з даними ДТЕК, з вересня минулого року було зафіксовано 34 обстріли енергетичних підприємств компанії російськими військовими. Ці напади призвели до смерті трьох працівників енергетики та поранення 28 співробітників ДТЕК. Також внаслідок атак постраждали представники підрядних компаній та рятувальники.

Ситуація з електропостачанням в Україні наразі стабілізувалась, попри постійні обстріли з боку росії. Проте енергетики попереджають, що майбутня зима може стати викликом через можливі нові атаки ворожої сторони. В Генштабі ЗСУ не виключають, що окупанти можуть посилити свою активність під час холодного періоду.

* фото ілюстративне

Джерело: "ДТЕК"
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