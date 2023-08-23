До передачі літаків F-16 в Україну долучилась ще одна країна – ЗМІ

24 серпня 2023, 16:16

Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16, вирішено у четвер, 24 серпня, згідно з повідомленням місцевого телеканалу TV2.

У повідомленні наголошується, що Норвегія стає третьою країною НАТО, яка вирішила передати Україні бойові літаки F-16. Раніше це зробили Нідерланди та Данія.

Повідомлення не конкретизує кількість переданих літаків, однак відомо, що загалом у Норвегії є 57 таких винищувачів. На початку 2022 року їх було виведено з експлуатації.

Слід відзначити, що нещодавно Нідерланди оголосили про намір передати Україні 42 винищувачі F-16. Данія також зробила свій внесок, зобов'язавшись передати 19 літаків, включаючи шість до кінця поточного року.

Це важлива подія, оскільки Сполучені Штати Америки раніше схвалили передачу літаків F-16 від Данії та Нідерландів до України та розпочалось навчання більш ніж 70 пілотів.