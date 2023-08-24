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Суспільна думка
Кримінал
25 серпня 2023, 18:00

Двох мешканців Сєвєродонецька та Попасної судитимуть за співпрацю з окупантами

Прокурори Лисичанської та Сєвєродонецької окружних прокуратур Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно двох мешканців регіону за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що перший обвинувачений – житель Попасної, ексзаступник голови Попаснянської районної ради, який працював на цій посаді в період з 2015 по 2020 роки.

Чоловік залишився на непідконтрольній Україні території та влітку 2022 року обійняв посаду «заступника голови адміністрації Попаснянського району лнр».

Фігурант організовує роботу вказаного «органу влади» за псевдозаконами так званої «лнр».

Інший колаборант ‒ сєвєродончанин, колишній головний будівельник ПрАТ «Сєвєродонецьке обʼєднання Азот», який працював на підприємстві до повномасштабного вторгнення, восени 2022 року став «заступником начальника відділу житлово-комунального господарства адміністрації м. Сєвєродонецька».

Чоловік регулює процес виділення коштів для господарських цілей окупаційної адміністрації міста.

Наразі вони оголошені в розшук.

Особам загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: "Луганська обласна прокуратура"
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