25 серпня 2023, 18:39

В селі Нікалаєвка Самарської області на росії, на кладовищі "пвк вагнер", були проведені дивні маніпуляції, які стали предметом обговорення у соцмережах та російських ЗМІ.

За отриманою інформацією, – хрести, що стояли на могилах найманців, були видалені, могили ж були вирівняні спеціалізованою технікою, а потім проїхались по них катком для ущільнення. Процес демонтажу був детально задокументований в соцмережах та засобах масової інформації.

Місцеві жителі розповіли, що хрести та вінки були складені на купу, а могили вирівняли землею. Однак після висвітлення цієї події в соцмережах, почали з'являтися інші деталі. Зокрема, відзначено, що територія, де колись були поховані найманці "пвк вагнер", може бути перетворена на алею з бетонним покриттям, а на місці кожної могили встановлять чорну піраміду. Аналогічне рішення вже було впроваджено в інших місцях поховання російських загарбників.

Про величезне кладовище "пвк вагнер" у Самарській області стало відомо лише кілька місяців тому. Колишній ватажок "пвк вагнер" євген пригожин у квітні відкрив пам'ятну стелу на цьому кладовищі, і зараз вона залишилася незмінною.

На даний момент офіційних коментарів від влади Самарської області щодо проведених дій на кладовищі найманців "пвк вагнер" ще не надійшло.