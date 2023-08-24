Фінський суд залишив під вартою російського неонациста, що коїв злочини на Донбасі

25 серпня 2023, 20:13

Окружний суд Східної Уусімаа в Фінляндії прийняв рішення про продовження утримання під вартою громадянина російської федерації яна петровського, якого звинувачують у скоєнні терористичних злочинів на території українського Донбасу. Цю інформацію надає фінське видання Yle.

Засідання суду відбулася за закритими дверима, а спеціаліст із кримінальних справ Центральної кримінальної поліції, Кіммо Хухта-Ахо, зазначив, що Петровський брав участь у засіданні дистанційно.

Ян Петровський перебуватиме під вартою у в'язниці міста Вантаа.

Нагадаємо, що поліція Фінляндії затримала громадянина росії, якого підозрюють у вчиненні терористичних дій на територіях Донецької та Луганської областей України протягом 2014-2015 років.

петровський з 2004 року проживав у Норвегії (раніше мав дозвіл на проживання, однак термін вже сплив). Там росіянин брав активну участь у діяльності ультраправих організацій у Норвегії та Швеції.

Злочинець ян петровський – один з лідерів неонацистського угруповання «русич», яке воює проти України з 2014 року.