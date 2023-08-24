Сирський відвідав передові позиції на Куп'янському та Лиманському напрямах

25 серпня 2023, 20:28

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позицій українських військових на Куп'янському та Лиманському напрямах. Разом із військовими командирами вони обговорили стратегічний план дій для подальшого просування та зміцнення оборони. Про це повідомляє Military Media Center.

"На Східному напрямку ситуація залишається напруженою. Після інтенсивних бойових дій та значних втрат на Куп'янському та Лиманському напрямах, противник проводить реорганізацію своїх сил та перебазовує знову створені бригади та дивізії з території російської федерації. Основна мета цих заходів – збільшити свій бойовий потенціал та активізувати наступальні дії", – наголосив генерал.

Сирський також зауважив, що противник продовжує активно обстрілювати позиції українських військових артилерією та мінометами, а також застосовує авіацію. У таких умовах захисникам доведеться ефективно зміцнювати оборону на найбільш загрозливих напрямках та використовувати можливості для передового просування.

Протягом останньої доби українська авіація уразила пункт управління ворожих сил та здійснила 13 ударів по районах концентрації особового складу армії російської федерації. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, також українські війська здійснили 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.