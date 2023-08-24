25 серпня 2023, 12:51 Повернуто через суд майже 400 тисяч гривень Старобільській громаді За позовом Старобільської окружної прокуратури Луганської області визнано недійсними додаткові угоди до договору на постачання природного газу для закладів освіти. Суд підтримав правову позицію прокуратури та зобов’язав приватне товариство перерахувати майже 400 тис. грн на рахунок розпорядника коштів – Старобільської районної ради, яка працює в евакуації. Прокурори довели безпідставність завищення ціни природного газу для опалення шкіл та дитячих садочків Новопсковської ОТГ на Старобільщині. Встановлено, що після проведення відкритих торгів між відділом освіти та газопостачальником укладено договір. Надалі сторони упродовж року безпідставно уклали чотири додаткові угоди. У такий спосіб збільшено вартість предмета закупівлі майже на 40%, а отже зменшено обсяг постачання газу. Наразі рішення Господарського суду Луганської області виконано. Кошти фактично надійшли у розпорядження громади. Джерело: "Луганська обласна прокуратура" irtafax.com