Андрій Володкевич: «Українці, яких «затягують» до «руського світу», мають вибір!»

25 серпня 2023, 13:05

На тимчасово окупованих територіях України російська федерація примусово втягує громадян України в «руський світ», створюючи умови, за яких мешканці вимушені вчиняти дії, що роблять їх противниками української держави – розповідає Андрій Володкевич – керівник програми «ПОВЕРНИСЬ НА 100%».

До найбільш значущих таких дій поряд з примусовою мобілізацією до лав збройних сил рф та підконтрольних їй так званих «Л/ДНР» належать:

примусова паспортизація (отримання громадянства російської федерації);

примушування до участі у виборах за законодавством російської федерації.

«Такими діями окупаційна адміністрація російської федерації втягує громадян України – мешканців окупованих територій – в «руського світу», автоматично роблячи з них противників України, які вимушені противитись відновленню контролю Українського уряду над цими територіями. Російська окупаційна влада робить все можливе, щоб не залишити людям вибору та змусити їх співпрацювати», - наголошує Андрій Володкевич. За його словами, росіяни використовують на тимчасово окупованих територіях наступні заходи примусу:

загроза тюремного ув’язнення на тривалий строк за відмову від служби в армії рф;

неможливість отримати медичну допомогу за відсутності паспорта громадянина рф;

загроза втратити власність на об’єкти нерухомого майна (житло) у випадку не перереєстрації його за

законодавством російської федерації;

законодавством російської федерації; обмеження на свободу пересування за відсутності російського паспорту;

обмеження на право працювати та отримання будь-які соціальні послуги при відмові брати участь у виборах за законодавством рф.

Росіяни роблять все для того, щоб переконати людей у відсутності вибору, щоб люди вважали: якщо їх забрали до війська, вручили російський паспорт, чи «загнали» на вибори, то тепер в них є тільки один шлях — жити в «руському світі», оскільки за українським законодавством їх чекає кримінальне покарання. Такими діями окупанти формують у свідомості мешканців тимчасово окупованих територій страх перед українською владою, намагаються зробити з них противників деокупації.

Але Україна успішно протидіє цьому – і головна зброя української влади у цій інформаційній війні – об’єктивна та правдива інформація, яка полягає у тому, що у цій «безвихідній» ситуації мешканці окупованих територій в будь-який час мають можливість повернутись в українське суспільство. Для цього створені всі необхідні правові умови.

✅ «По-перше, громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України вважаються такими, навіть якщо вони отримали паспорт рф або «Л/ДНР».

✅ По-друге, примус громадянина України до служби у збройних силах рф чи інших підконтрольних їй збройних формуваннях, а так само примусове залучення громадян України до участі у воєнних діях чи операціях проти сил оборони України, є порушенням Міжнародної Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Громадяни України примусово призвані на військову службу в рядах військ рф, за наявності підстав, можуть бути визнані потерпілими у відповідних кримінальних провадженнях.

✅ По-третє: Центральна виборча комісія закликає громадян України — виборців, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, утриматися від участі у псевдовиборах, особливо, в якості організатора, спостерігача, агітатора тощо. Це позбавить вас із проблем з українським Законом під час деокупації вашого регіону», - роз’яснює керівник програми «ПОВЕРНИСЬ НА 100%».

Якщо громадянин став свідком або потерпілим від зазначених незаконних дій, з метою доведення обставин примусовості мобілізації до армії рф, примушення до отримання російського паспорту чи участі у виборах, потрібно повідомити про це правоохоронні органи.

🌐Примусово мобілізовані мають можливість зв’язатись з державним проєктом «Хочу жити», вся необхідна інформація є на 👉 сайті.

Мешканці тимчасово окупованих територій мають змогу зв’язатись з Національним інформаційним бюро і залишити відповідну інформацію про себе та обставини примусу до отримання російського паспорту чи участі в виборах за російським законодавством. 📞Телефон гарячої лінії: 1648.

Родичі та знайомі потерпілих від злочинів, які змогли виїхати з тимчасово окупованих територій, також мають змогу звернутись до найближчого відділення поліції та здійснити відповідне повідомлення.

Для отримання більш детальної інформації з порушених вище питань ви можете написати листа до ПРОГРАМИ «ПОВЕРНИСЬ НА 100%" на електронну адресу: pvsna100@ukr.net.