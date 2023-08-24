Трагедія на Рівненщині: жінка втопила двох своїх дітей в кар’єрі

25 серпня 2023, 14:12

Трагічна подія сталась в середу, 23 серпня, у селі Сопачів Вараського району. Близько о 11 годині 42-річна місцева мешканка вирішила разом зі своїми 6-ти та 7-ми річним синами відвідати місцевий кар'єр для купання. На жаль, саме там відбулась трагічна подія – жінка втопила своїх дітей. Про це повідомили у ГУНП у Рівненській області.

Відчайдушний вчинок примусив 37-річного батька відразу ж кинутися на допомогу. Він зумів самостійно дістати одного з синів на поверхню. Не дивлячись на реанімаційні заходи, що були вжиті, хлопчик помер. Іншого сина довелося дістати водолазам.

Слідчі спілкувалися з 42-річною жінкою та залучили до розслідування професійних фахівців. Вона визнала свою провину у скоєному. За погодженням з Вараською окружною прокуратурою їй була пред'явлена підозра у вчиненні умисного вбивства двох малолітніх осіб. Наразі обговорюється можливість застосування запобіжних заходів.

Подробиці цієї жахливої історії були розкриті журналістами з "Суспільного". Відразу після трагедії жінка звернулася до односельчанки та зізналася у своєму вчинку. Вона розповіла, що тримала одного з синів під водою до того моменту, поки той перестав боротися. Далі жінка відвела молодшого сина до краю кар'єру та штовхнула його у воду, знаючи, що він не вміє плавати. Після цього вона спокійно стояла, спостерігаючи, як її дитина тоне.

Кримінальне провадження розслідується за п. 1,2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.