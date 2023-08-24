ДБР викрили фіктивну схему зарахування гравців ФК «Прикарпаття» на військову службу

25 серпня 2023, 16:12

Працівники ДБР викрили в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки родичів керівництва міста. «Недоторканими» стали також футболісти місцевого професійного клубу з Прикарпаття. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У ході досудового розслідування Бюро встановило особи деяких керівників складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які налагодили протиправну схему фіктивного зарахування громадян на військову службу в роти охорони ТЦК та СП. «Новобранці» отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів.

«Такі дії військових посадовців становлять пряму загрозу національній безпеці України та підривають авторитет територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що шкодить виконанню мобілізаційних заходів. Спільно з УСР Нацполіції ДБР провело близько 30 обшуків у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області, обласній військово-лікарській комісії, а також за місцями проживання фігурантів. У ході слідчих дій перевіряються можливі протиправні дії персоналу під час проведення мобілізації, проходження служби та протиправного отримання грошового забезпечення», - йдеться у повідомленні.

У ДБР також зазначають, що за результатами буде вирішуватись питання повідомлення про підозру окремим військовим посадовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Розслідування проводиться у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану).

Футболісти "Прикарпаття" відреагували на звинувачення ДБР. Офіційну заяву оприлюднили на Facebook-сторінці МФК "Прикарпаття".

«Так, служили й служать: ходять в наряди як футболісти, так і тренери. Ініціатива була ТЦК та СП спільно з МФК "Прикарпаття". І про це публічно було заявлено у квітні 2022 року. З того часу частина була демобілізована і припинила співпрацю з клубом. Частина далі проходить службу і бере участь в житті команди "Прикарпаття-ЗСУ"», - йдеться у повідомленні.

Проте президент футбольного клубу "Прикарпаття" Андрій Попович відмовився прокоментувати "Суспільному" повідомлення ДБР. Він сказав, що офіційну позицію оприлюднили на Facebook-сторінці команди.