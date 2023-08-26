В Краматорську росіяни пошкодили газову мережу

26 серпня 2023, 20:55

Внаслідок обстрілу з боку росії, газові мережі міста Краматорськ зазнали пошкоджень. У зв'язку з цим, представники місцевої влади закликали городян тимчасово утриматися від використання газових приладів для підтримання тиску у мережі.

Про це повідомили в офіційній заяві Краматорської міської ради, яка була опублікована в Telegram-каналі в суботу, 26 серпня.

В повідомленні зазначено: "Тимчасово просимо споживачів не користуватися газовими приладами для утримання тиску в мережі. Про завершення аварійно-відновлювальних робіт ми повідомимо додатково". Спеціалісти здійснюють відновлення та ремонт пошкоджених мереж з метою якнайшвидшого усунення проблеми та повернення газопостачання мешканцям міста.