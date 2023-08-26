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Суспільна думка
Події
26 серпня 2023, 12:19

Окупанти обстріляли кафе на Харківщині, є загиблі

Знову російські війська завдавати удару по Куп’янському району, що призвело до трагічних наслідків. За інформацією, що надійшла 26 серпня, двоє мирних жителів загинули внаслідок обстрілу. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив:

"Згідно з попередніми даними від медичних працівників, у селі Подоли в результаті обстрілу втратили життя двоє людей, також одна особа отримала поранення. Дані встановлюються."

Очільник регіону вказав, що противник вразив цивільний об'єкт – кафе, де перебували місцеві мешканці в момент обстрілу.

У зв'язку з цим інцидентом, правоохоронці та екстрені служби працюють на місці події, здійснюючи необхідні заходи для встановлення обставин і надання допомоги потерпілим.

Джерело: "Харківська ОВА"
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