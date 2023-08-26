Британська Розвідка припускає посилення наступальних дії рф на Луганщині

26 серпня 2023, 13:36

За офіційним повідомленням Міністерства оборони Великої Британії, в найближчі два місяці можливе збільшення інтенсивності наступу армії російської федерації на напрямку Куп’янськ-Лиман.

Згідно з інформацією розвідки, враховуючи поступовий рух Збройних Сил України на південь, росія, швидше за все, планує відновити свою ініціативу та інтенсифікувати наступальні дії на напрямку Куп’янськ-Лиман.

"Існує реальна можливість, що росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на напрямку Куп’янськ-Лиман протягом наступних двох місяців, ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області", - йдеться в щоденному огляді британської розвідки.

Повідомлення також вказує на те, що зараз українська контрнаступальна операція вже створила тиск на російські війська в районі Бахмуту та на півдні України. Однак залишається видимим фактом те, що Західне угруповання військ рф продовжує проводити обмежені атаки на ділянці Куп’янськ-Лиман.