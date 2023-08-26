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Суспільна думка
Події
26 серпня 2023, 17:02

Під Житомиром загинули троє льотчиків, зокрема відомий пілот «Джус»

Сьогодні, 26 серпня, стало відомо про трагічну подію на Житомирщині – зіткнулися два літаки, і в результаті загинули троє льотчиків. Серед загиблих був відомий пілот під позивним "Джус". Про це повідомило інформаційне видання "Українська правда". За отриманими даними з джерел видання, інцидент стався у Житомирському районі, коли два навчальні літаки Л-39 зіштовхнулися ввечері 25 серпня.

Наразі Державне бюро розслідувань взяло на себе завдання розкрити всі обставини цього трагічного зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39. У своєму телеграм-каналі бюро повідомило, що проводить ретельне розслідування цієї події, яка трапилася 25 серпня 2023 року в момент виконання бойового завдання в повітряному просторі поблизу Житомира. Внаслідок цього трагічного інциденту загинули троє пілотів зі складу Повітряних сил ЗСУ.

«ДБР висловлює співчуття родинам загиблих військових та проведе ретельну перевірку для встановлення причин трагедії. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків»…. Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України)», - йдеться у повідомленні бюро розслідувань.

Джерело: "ДБР"
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