Ситуація щодо російського вторгнення на 27.08.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять 260,8 тис. осіб, знищено понад 7800 одиниць автотехніки та автоцистерн ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 260820 (+550) осіб,
- танків ‒ 4396 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8554 (+15) од,
- артилерійських систем – 5403 (+24) од,
- РСЗВ – 728 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 498 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11),
- крилаті ракети ‒ 1411 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 808 (+4).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!