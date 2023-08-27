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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
27 серпня 2023, 12:41

Ситуація щодо російського вторгнення на 27.08.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять 260,8 тис. осіб, знищено понад 7800 одиниць автотехніки та автоцистерн ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 260820 (+550) осіб,
  • танків ‒ 4396 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8554 (+15) од,
  • артилерійських систем – 5403 (+24) од,
  • РСЗВ – 728 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 498 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 1411 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 808 (+4).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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