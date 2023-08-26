Центр Херсона та область під ворожим вогнем, є загиблі та поранені

27 серпня 2023, 17:50

У неділю, 27 серпня, російська армія здійснила обстріл центру міста Херсон, внаслідок чого загинула жінка, а ще один чоловік отримав поранення. Цю інформацію оприлюднили представники Херсонської обласної військової адміністрації в Телеграм-каналі.

Близько 15:00 години, бойовики здійснили атаку по місту, внаслідок якої одна жінка отримала поранення, що, на жаль, були несумісні із життям. Також було повідомлено, що 51-річного чоловіка у важкому стані доставили до лікарні

Подібний сценарій розгорнувся й у селі Вірівка Тягинської громади на Херсонщині, де російські військові завдали смертельних поранень 35-річній жінці та поранили чоловіка.

Варто відзначити, що раніше було повідомлено про обстріл інших районів Херсона, включаючи сам Херсон, Дар'ївку, Козацьке та Одрадокам'янку.

Зазначається, що нещодавно російська армія під час обстрілу Херсона, влучила у комунальне підприємство, що призвело до поранення 34-річного чоловіка.