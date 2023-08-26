На росії все частіше ловлять мігрантів для відправки на війну проти України

27 серпня 2023, 18:49

На росії спостерігається активізація в напрямку мобілізації мігрантів з країн Середньої Азії для залучення їх до участі в війні проти України.

Згідно з чисельними повідомленнями в мережі, наразі російська влада застосовує два підходи з метою залучення мігрантів до військових дій.

❗ Перший спосіб — це через військкомати, особливо це стосується мігрантів, які необачно здобули громадянство рф. Відразу після отримання російського паспорта вони, як обов’язкове доповнення, отримують повістку на призов і вже на спілкуванні з комісаром отримують загрози про можливу втрату цього громадянства, якщо вони не погодяться брати участь в мобілізації.

❗ Другий спосіб – активні «облави» на мігрантів, які ще не мають російського паспорта. Обіцяють його отримати в найкоротший термін, якщо вони згодяться вступити до рядів армії рф. У разі відмови від військової служби, зворотний варіант передбачає загрози депортацією.

Згідно з аналітиками, таке рішення пов'язане з тим, що родини російських військовослужбовців висловлюють невдоволення через затримки у виплаті компенсацій за загиблих у війні. Мобілізація мігрантів призначена для заспокоєння етнічних росіян щодо нових мобілізаційних хвиль. Отож, в рамках такої стратегії кремль продовжує використовувати мешканців бідних регіонів та людей з менш сприятливим становищем як резерв для забезпечення власних інтересів та заспокоєння «корінного» московського контингенту.