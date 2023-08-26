Спалах небезпечної легеневої хвороби зафіксовано у Польщі

27 серпня 2023, 21:15

У польському місті Жешув, яке також відіграє важливу роль у транспортуванні зброї до України, зафіксовано спалах небезпечної хвороби — легіонельозу, відомої також як "хвороба легіонерів". Ця інформація була надана агентством Bloomberg. За останніми даними, вже семеро людей померли від цієї хвороби, а ще 113 осіб госпіталізовані.

Місцеві владні структури здійснюють тести та розслідують, звідки походить виявлений спалах. Глава уряду регіону Єва Леніарт повідомила, що очікується отримання результатів цього розслідування у понеділок, 28 серпня. За її словами, імовірно, інфекція поширилася через воду в системі водопостачання, проте ситуація вже перебуває під контролем.

Згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, легіонельоз — це тип пневмонії, який спричиняють бактерії легіонели. В середньому ця хвороба призводить до смерті в 5-10% випадків. Люди можуть заразитися через вдихання крапель води або ковтання води, яка містить ці бактерії.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, у 2021 році в Європейському Союзі було зафіксовано близько 10 700 випадків захворювання на легіонельоз, із яких 704 призвели до смерті.

Важливо зауважити, що місто Жешув має важливе географічне положення, знаходячись приблизно за 100 кілометрів від українського кордону. Це місто стало ключовим пунктом для гуманітарної допомоги та військового постачання з Заходу до України після початку російської агресії 18 місяців тому.