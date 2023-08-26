27 серпня 2023, 12:55 У ніч на 27 серпня 2023 року знищено чотири крилаті ракети Уночі 27 серпня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555. Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору рф в районі Енгельса. Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей. 💥 Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 27.08.2023 Джерело: "Повітряні сили ЗСУ" irtafax.com