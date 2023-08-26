У ніч на 27 серпня 2023 року знищено чотири крилаті ракети

Уночі 27 серпня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555.
Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору рф в районі Енгельса.
Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.
💥 Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.
Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило.
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