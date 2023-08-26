Подробиці та наслідки нічної ракетної атака рф на Київщину

27 серпня 2023, 13:20

Внаслідок російської ракетної атаки, – в Київській області фіксуються руйнівні наслідки, серед яких постраждало двоє осіб, а також зазнали пошкоджень приватні будинки та майно. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація в неділю, 27 серпня.

🕒За даними КОВА, тривалість повітряної тривоги в області становила приблизно три години. Однак завдяки дієвій роботі сил протиповітряної оборони, – були збиті всі ворожі ракети, та жодного безпосереднього влучання не відбулося.

🏡Проте, через падіння уламків збитих ракет, було зафіксовано пошкодження 10 приватних будинків у одному з районів Київщини. Внаслідок цього інциденту, один з будинків зазнав серйозних пошкоджень, в інших випадках – були виявлені вибиті вікна, двері, ушкоджені дахи та фасади.

💥Крім того, повідомляється про пошкодження двох автомобілів та ангару, де зберігалася сільгосптехніка.

Згідно з інформацією від Київської ОВА, дві особи зазнали травм унаслідок цієї атаки. Допомога надавалася на місці події, і оперативні служби продовжують працювати. Місцеві владні структури забезпечують всю необхідну допомогу громадянам, які постраждали.

🚀Протягом нічного часу, російські військові здійснили пуски ракет типу Х-101/555/55 з бомбардувальників Ту-95, що надійшли з Каспійського напрямку.

Близько п'ятої години ранку, в районі Києва відбулися вибухи, працювала протиповітряна оборона. Крім того, були зафіксовані вибухи в інших областях.

Згодом Повітряні сили повідомили, що було здійснено пуски восьми об'єктів. Чотири з них було успішно збито. Щодо інших цілей, ймовірно, вони виявилися хибними.