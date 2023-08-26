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Суспільна думка
Події
27 серпня 2023, 14:31

В тимчасово окупованому Бердянську виникла велика пожежа – ЗМІ

В Бердянську виникла серйозна пожежа. Можливо, в цеху, де раніше помітили ворожу техніку. – повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Густий чорний дим видно з усіх точок окупованого міста. Зі слів жителів, – Локація дуже схожа на приміщення заводу «Дормаш».

Бердянці активно діляться фото в соцмережах. Судячи з усього, – епіцентр вогню знаходиться саме за залізничним переїздом. І там, до речі, зовсім недавно помічали техніку окупантів.

Про звуки вибухів не повідомляється. Схоже загарбники знову нехтують безпекою і «палять де ще не попало».

Інші джерела також повідомляють про пожежу на території одного з підприємств міста:

«На відео пожежі в мікрорайоні Колонія. У тому місці знаходяться старі приміщення заводу Дормаш, а також шиномонтаж та автомийка», де росіяни облаштовували ремонтну базу для своєї техніки. Густий чорний дим видно звідусіль у тимчасово окупованому місті».

Інформація уточнюється. Офіційних коментарів влади не поступало.

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