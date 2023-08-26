Росіяни завдали удару по селу на Херсонщині, загинула жінка

27 серпня 2023, 16:24

У неділю, 27 серпня, приблизно о 12:40, відбувся ворожий обстріл села, що належить Тягинській громаді Херсонської області. Інцидент призвів до трагічних наслідків, в результаті яких одна 35-річна жінка зазнала травм, які на жаль, були несумісні з життям. Також був поранений ще один місцевий житель, якого відразу доставлено до лікарні. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Напередодні російські війська теж обстріляли село Ольгівка Херсонської області. Внаслідок влучення ворожих снарядів загинула жінка, яка отримала численні опіки.