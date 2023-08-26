Контррозвідка СБУ успішно атакувала аеродром у Курську - ЗМІ

27 серпня 2023, 17:20

Вночі на 27 серпня, військовою контррозвідкою Служби безпеки України, було проведено успішну атаку на аеродром у російському місті Курськ. Про це повідомило агентство РБК-Україна, посилаючись на свої джерела у Службі безпеки.

Згідно з інформацією, яку оприлюднили ЗМІ, використовувались безпілотні літальні апарати-камікадзе, які були спрямовані на чотири літаки моделі Су-30 та один МіГ-29. Також серед об'єктів ураження були радари комплексу С-300 та два «Панциря».

Більшість безпілотників, запущених Службою безпеки, досягли своїх цілей, хоча за попередніми даними, – три з них були збиті системами протиповітряної оборони росії.

"Оцінюючи ситуацію та об'єм вибухів, які зафіксували навіть російські джерела, можна сказати, що результати атаки були вражаючими. Деталі уражень, а також інформація про жертви та поранених, повинні стати відомими найближчим часом", - повідомили представники СБУ.

Здійснення даної операції було покладено на військових контррозвідників з 13-го Головного управління СБУ.

Нагадаємо, що вночі у місті Курськ сталися принаймні чотири вибухи, а місцеві мешканці на околицях почули звуки автоматних пострілів. Додатково, відомо, що безпілотний літальний апарат, як зазначають росЗМІ, врізався в житловий будинок, але в результаті інциденту ніхто не постраждав.