У частині Запорізької області планують обов'язкову евакуацію дітей

28 серпня 2023, 17:53

У понеділок, 28 серпня, за інформацією віцепрем'єр-міністра - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, – в частині Запорізької області планується оголосити обов'язкову евакуацію дітей з двох районів.

Зазначено, що наразі в цих районах перебувають 54 дитини. В рамках телемарафону вона заявила: «У нас сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей із двох районів Запорізької області – Василівського та Пологівського. П'ять населених пунктів, 54 дитини ми маємо вивезти».

Також відзначається, що ситуація з евакуацією дітей залишається актуальною і в інших регіонах. Вовчанська громада Куп'янського району Харківської області також проводить обов'язкову евакуацію дітей.

У Донецькій області, де тривають бойові дії, наразі залишається 89 дітей.

Раніше схожі заходи були вжиті у Куп'янському районі, де оголошено обов'язкову евакуацію у 37 населених пунктах. Це стосується звільнених міст та сіл, а також територій поблизу зони бойових дій.