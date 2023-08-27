Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство / Події
28 серпня 2023, 17:53

У частині Запорізької області планують обов'язкову евакуацію дітей

У понеділок, 28 серпня, за інформацією віцепрем'єр-міністра - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, – в частині Запорізької області планується оголосити обов'язкову евакуацію дітей з двох районів.

Зазначено, що наразі в цих районах перебувають 54 дитини. В рамках телемарафону вона заявила: «У нас сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей із двох районів Запорізької області – Василівського та Пологівського. П'ять населених пунктів, 54 дитини ми маємо вивезти».

Також відзначається, що ситуація з евакуацією дітей залишається актуальною і в інших регіонах. Вовчанська громада Куп'янського району Харківської області також проводить обов'язкову евакуацію дітей.

У Донецькій області, де тривають бойові дії, наразі залишається 89 дітей.

Раніше схожі заходи були вжиті у Куп'янському районі, де оголошено обов'язкову евакуацію у 37 населених пунктах. Це стосується звільнених міст та сіл, а також територій поблизу зони бойових дій.

Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: