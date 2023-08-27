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Суспільна думка
Події
28 серпня 2023, 18:17

Успішний підрив штабу «кадировців» в Енергодарі: росіяни тікають, або вмирають - ГУР

У понеділок, 28 серпня, в тимчасово окупованому Енергодарі, що знаходиться в Запорізькій області, було зафіксовано підрив імпровізованої "казарми", що належить до підрозділу росгвардії "ахмат-1".

В результаті цього вибухового інциденту постраждали військові рф. Про це було повідомлено в Головному управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з отриманою інформацією, – місцевий рух опору, співпрацюючи з ГУР МО України, провів операцію щодо імпровізованої "казарми" підрозділу росгвардії "ахмат-1". Слід зауважити, що ця будівля раніше була переобладнана "кадировцями" для їхніх потреб після окупації міста. Захоплена будівля раніше належала українському банку.

В ГУР додали, що вибух стався приблизно о 09:50 ранку, унаслідок чого постраждали військові рф, а також пошкоджені автомобілі, які були припарковані у дворі. Внаслідок вибуху розпочалася пожежа, на місце події негайно прибули пожежники та бригади швидкої допомоги. На цей час, проводиться уточнення інформації про кількість постраждалих та загиблих підрозділів росгвардії. Важливо відзначити, що серед цивільного населення немає жертв та поранених.

Раніше вже було повідомлено про дії військових розвідників, які успішно знищили ряд ворожих об'єктів на території Запорізької області завдяки спільній діяльності з рухом опору.

Джерело: "ГУР МО"
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