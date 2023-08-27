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Суспільна думка
Події
28 серпня 2023, 19:41

Нікополь атакован російськими дронами, є поранені

Сьогодні, 28 серпня, на Нікопольщині була зафіксована атака з боку російських військових, які запустили дрон-камікадзе. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак поділився інформацією про це в Telegram-каналі.

За словами Лисака, атака сталася в межах Марганецької громади. «Російська армія накрила артилерійським вогнем Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Сам Нікополь атакувала дроном-камікадзе», – заявив він.

Наслідками цієї атаки стали четверо постраждалих осіб у районному центрі. Згідно з інформацією, – вони зможуть здійснювати лікування вдома. Крім того, було зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі в результаті вогню, який виник під час атаки. Пожежу вдалося приборкати за допомогою рятувальників. Додатково були зафіксовані пошкодження п'яти автомобілів.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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