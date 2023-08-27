Майже 6600 осіб отримали послуги з профорієнтації

Одним із напрямів роботи Луганської обласної служби зайнятості є профорієнтація, що дозволяє зрозуміти, який вид професійної діяльності Вам більше підходить, допомагає оцінити власні здібності, інтереси, можливості, усвідомлено обрати майбутню професію та змінити вже існуючу.
З цією метою фахівцями Луганської служби зайнятості з початку поточного року надано майже 9,4 тис. послуг з профорієнтації 6,6 тис. осіб. та проведено 648 профорієнтаційних заходів за участю 6,2 тис. учасників.
Наразі всім клієнтам служби зайнятості пропонується пройти профдіагностичне тестування на веб-базованій платформі Державної служби зайнятості "МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа". Кожний охочий віком від 14 років має змогу самостійно і безкоштовно пройти діагностику на Платформі з профорієнтацій і розвитку кар’єри інтернет-порталу Державної служби зайнятості за 👉 посиланням
Вищезазначена платформа має такі переваги:
- зручність (онлайн діагностика у зручний для клієнта час),
- проходження усіх тестів гарантує високу результативність,
- комплексний підхід (програма тестування основана на діагностиці і зіставленні трьох основних факторів (професійна мотивація/структура інтелекту/психологічні схильності).
📞 Звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній: 098-875-48-95, 099-491-20-86 або
- пройдіть за 👉 посиланням для мешканців Луганщини;
- пройдіть за 👉 посиланням для роботодавців та підприємців Луганщини.
🌐 Надаємо підтримку з питань зайнятості:
- 👉 телеграм-канал;
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- 👉 відділ рекрутингу – актуальні вакансії від роботодавців.