Майже 6600 осіб отримали послуги з профорієнтації

28 серпня 2023, 20:32

Одним із напрямів роботи Луганської обласної служби зайнятості є профорієнтація, що дозволяє зрозуміти, який вид професійної діяльності Вам більше підходить, допомагає оцінити власні здібності, інтереси, можливості, усвідомлено обрати майбутню професію та змінити вже існуючу.

З цією метою фахівцями Луганської служби зайнятості з початку поточного року надано майже 9,4 тис. послуг з профорієнтації 6,6 тис. осіб. та проведено 648 профорієнтаційних заходів за участю 6,2 тис. учасників.

Наразі всім клієнтам служби зайнятості пропонується пройти профдіагностичне тестування на веб-базованій платформі Державної служби зайнятості "МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа". Кожний охочий віком від 14 років має змогу самостійно і безкоштовно пройти діагностику на Платформі з профорієнтацій і розвитку кар’єри інтернет-порталу Державної служби зайнятості за 👉 посиланням

Вищезазначена платформа має такі переваги :

зручність (онлайн діагностика у зручний для клієнта час),

проходження усіх тестів гарантує високу результативність,

комплексний підхід (програма тестування основана на діагностиці і зіставленні трьох основних факторів (професійна мотивація/структура інтелекту/психологічні схильності).

📞 Звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній: 098-875-48-95, 099-491-20-86 або

пройдіть за 👉 посиланням для мешканців Луганщини;

пройдіть за 👉 посиланням для роботодавців та підприємців Луганщини.

🌐 Надаємо підтримку з питань зайнятості:

- 👉 телеграм-канал;

- 👉 вайбер-канал;

- 👉 відділ рекрутингу – актуальні вакансії від роботодавців.