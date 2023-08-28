Ситуація щодо російського вторгнення на 28.08.2023

За добу Сили оборони знищили 22 артилерійських системи та 4 танки ворога: загальні втрати рф становлять 261,3 тис. осіб – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 261310 (+490) осіб,
- танків ‒ 4400 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8562 (+8) од,
- артилерійських систем – 5425 (+22) од,
- РСЗВ – 730 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 499 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4383 (+5),
- крилаті ракети ‒ 1415 (+4),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7866 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 809 (+1).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!