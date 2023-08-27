28 серпня 2023, 12:36 У ніч на 28 серпня 2023 року знищено чотири повітряні цілі Уночі 28 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування. Чотири крилаті ракети «Калібр» були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини. 💥 В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі: 🚀 дві крилаті ракети “Калібр”; 🚀 дві керовані авіаційні ракети Х-59. Є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині. Про наслідки та постраждалих повідомить місцева адміністрація. ✈️ Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала понад 10 авіаударів по окупантах. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 28.08.2023 Джерело: "Повітряні сили ЗСУ" irtafax.com