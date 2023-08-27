Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
28 серпня 2023, 12:36

У ніч на 28 серпня 2023 року знищено чотири повітряні цілі

Уночі 28 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування.

Чотири крилаті ракети «Калібр» були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.

Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

💥 В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі:

🚀 дві крилаті ракети “Калібр”;

🚀 дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині. Про наслідки та постраждалих повідомить місцева адміністрація.

✈️ Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала понад 10 авіаударів по окупантах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 28.08.2023

Джерело: "Повітряні сили ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: