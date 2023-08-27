У ніч на 28 серпня 2023 року знищено чотири повітряні цілі

Уночі 28 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування.
Чотири крилаті ракети «Калібр» були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.
Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.
💥 В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі:
🚀 дві крилаті ракети “Калібр”;
🚀 дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині. Про наслідки та постраждалих повідомить місцева адміністрація.
✈️ Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала понад 10 авіаударів по окупантах.
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