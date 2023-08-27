28 серпня 2023, 13:07 Олексій Кузнєцов: «Допомагаємо українцям із тимчасово окупованих територій повноцінно інтегруватися в суспільство» Минулого тижня Верховною Радою України проведено два засідання. Серед інших законопроєктів були прийняті й ті, які стосуються безпосередньо мешканців Луганської області. «23 серпня відбулося чергове засідання Верховної Ради. Разом із колегами розглянули низку передбачених порядком денним законопроєктів. Одним із таких став документ щодо визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України», – розповів народний депутат України, голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Кузнєцов. Нардеп разом із колегами підтримав вищеозначений законопроєкт № 9591 у першому читанні. «Проголосував за цей законопроєкт, адже він запроваджує механізм атестації для підтвердження здобутих знань та вмінь для людей, які відвідували навчальні заклади на тимчасово окупованих територіях. У такий спосіб ми покращуємо умови для інтеграції наших громадян, які вирішили покинути тимчасово окуповані території, на підконтрольній українській владі території», – підсумував Олексій Кузнєцов. Ірта-fax irtafax.com