Під ворожим обстрілом опинилось Садове на Херсонщині, є жертви

28 серпня 2023, 13:22

Село Садове в Херсонській області опинилося під обстрілом з боку військ рф, наслідком якого стали — загибель жінки та поранення чоловіка. Про це, 28 серпня, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За повідомленням Прокудіна, ворожі снаряди влучили у житловий будинок приблизно о 10.40 ранку.

"На жаль, від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї. До лікарні шпиталізували 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги. Його стан — тяжкий", - наголосив очільник регіону.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, лінії електропередачі та газогін, — повідомила обласна прокуратура.

Для з'ясування обставин та документування воєнних злочинів у зв'язку з цим інцидентом, Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднується з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори вживають усіх належних заходів для збору доказів та документування воєнних злочинів, що були вчинені представниками збройних сил російської федерації.