Зросла кількість загиблих після ракетного удару рф по Полтавщині

28 серпня 2023, 14:55

Уночі, 28 серпня, внаслідок ракетного удару, який завдали російські терористи, по селищу Гоголеве на Миргородщині Полтавської області, сталася трагедія. В результаті вибуху спалахнула пожежа у приміщенні олійниці, внаслідок чого вже відомо про загибель трьох людей. Ще одна особа вважається зниклою безвісти, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. Існує ймовірність, що під завалами може бути ще одна людина. П'ятеро осіб, які отримали поранення різного ступеня важкості, були госпіталізовані для надання необхідної медичної допомоги.

Зазначено, що всі постраждалі були працівниками підприємства, які здійснювали свою діяльність у нічну зміну. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що ворожі сили здійснили атаку на завод, використавши дві ракети.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, 28 серпня, російська федерація здійснила атаку на територію України, використовуючи ракети морського та повітряного базування. Завдяки роботі сил протиповітряної оборони було знищено чотири ракети — дві крилаті ракети "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.