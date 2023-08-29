Ситуація щодо російського вторгнення на 29.08.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже понад 261,8 тис. осіб, знищено 500 засобів ППО ворога – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб,
- танків ‒ 4414 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17) од,
- артилерійських систем – 5450 (+25) од,
- РСЗВ – 733 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 500 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1419 (+4),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,
- спеціальна техніка ‒ 820 (+11).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!