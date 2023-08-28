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Суспільна думка
Події
29 серпня 2023, 21:09

Таємно та швидко закопали пригожина - ЗМІ

Колишнього лідера терористичного військового формування вагнерівців – євгена пригожина та його заступника валерія чекалова сьогодні поховали на закритій церемонії у Санкт-Петербурзі.

Подробиці місця поховання були збережені в секреті для забезпечення приватності цієї події. За інформацією Русская служба BBC та представників пригожина, – церемонія прощання відбувся у закритому форматі.

У заяві пресслужби зазначено: «Прощання з євгеном вікторовичем відбулося у закритому форматі. Бажаючі попрощатися можуть відвідати Порохівський цвинтар».

Відповідно до журналістських розслідувань, похорон відбувся близько 16:00 поруч з місцем поховання його батька. Загалом на церемонію прийшли 20-30 людей, не було ніяких ознак військової форми. За інформацією очевидців, церемонія тривала приблизно 40 хвилин.

На могилу ватажка терористів вже встигли помістити вірш Йосифа Бродського: "Как ступлю на порог, не поняв, не решив: ты мой сын или Бог? То есть, мертв или жив?".

Слід згадати, що згідно з офіційною версією кремля, літак із пригожиним на борту зазнав катастрофи у Тверській області 23 серпня. Це сталося через два місяці після неудачної спроби військового заколоту, що відбулася 23 червня 2023 року, організованої спільно з пвк “вагнер”. Деякі дипломатичні посадовці висловлюють припущення, що за цією трагедією може стояти президент рф путін.

Джерело: "росЗМІ"
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