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Суспільна думка
Кримінал
29 серпня 2023, 12:57

Засуджено депутата Щастинської райради на Луганщині до 10 років за ґратами

За публічного обвинувачення прокурорів Щастинської окружної прокуратури Луганської області депутата Щастинської райради визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Також чоловіка на 15 років позбавлено права обіймати певні посади в органах влади.

Прокурори в суді довели, що депутат Щастинської районної ради 8-го скликання у період воєнного стану добровільно обійняв посаду «виконувача обов’язків голови адміністрації Новоайдарського району лнр», на якій працював до грудня 2022 року.

Пізніше став так званим «першим заступником голови адміністрації Новоайдарського району лнр».

Засуджений разом із керівником адміністрації Тамбовської області рф підписували в Луганську двосторонню угоду про співпрацю.

Крім того, на камери пропагандистських ЗМІ колаборант розповідав про відновлення московськими спеціалістами мосту в Новоайдарі та дякував за надану допомогу від рф.

Ухвалення вироку здійснювалось в порядку спеціального судового провадження.

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Джерело: "Луганська обласна прокуратура"
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