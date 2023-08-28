Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
29 серпня 2023, 13:22

Присвоєно військові звання загиблим пілотам на Житомирщині

Унаслідок трагічного інциденту, який стався 25 серпня, де два навчально-бойові літаки L-39 зіткнулися під час виконання бойового завдання в Житомирській області, влада прийняла важливе рішення. Згідно з оголошенням Миколи Олещука, командуючого Повітряними силами ЗСУ, пілотам, які в цьому події загинули, – було посмертно присвоєно звання підполковників та майора.

Зокрема, він наголосив: "Видав наказ про присвоєння військових звань: майору В'ячеславу Мінці — підполковник; майору Сергію Проказіну — підполковник, капітану Андрію Пільщикову — майор. На жаль, посмертно".

Крім того, Микола Олещук також повідомив про те, що загиблих військових пілотів було представлено до отримання державних нагород.

Варто відзначити, що ця трагічна подія стала великою втратою для української військової спільноти. Два літаки L-39 зіткнулися в повітрі, призвівши до загибелі трьох пілотів. Наразі, Державне бюро розслідувань розглядає три можливі версії авіакатастрофи.

Джерело: "Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: