Присвоєно військові звання загиблим пілотам на Житомирщині

29 серпня 2023, 13:22

Унаслідок трагічного інциденту, який стався 25 серпня, де два навчально-бойові літаки L-39 зіткнулися під час виконання бойового завдання в Житомирській області, влада прийняла важливе рішення. Згідно з оголошенням Миколи Олещука, командуючого Повітряними силами ЗСУ, пілотам, які в цьому події загинули, – було посмертно присвоєно звання підполковників та майора.

Зокрема, він наголосив: "Видав наказ про присвоєння військових звань: майору В'ячеславу Мінці — підполковник; майору Сергію Проказіну — підполковник, капітану Андрію Пільщикову — майор. На жаль, посмертно".

Крім того, Микола Олещук також повідомив про те, що загиблих військових пілотів було представлено до отримання державних нагород.

Варто відзначити, що ця трагічна подія стала великою втратою для української військової спільноти. Два літаки L-39 зіткнулися в повітрі, призвівши до загибелі трьох пілотів. Наразі, Державне бюро розслідувань розглядає три можливі версії авіакатастрофи.