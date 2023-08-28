Україна повернула тіла 84 загиблих захисників

29 серпня 2023, 14:25

Україна виконала важке завдання – повернула додому тіла 84 загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя в боротьбі за незалежність нашої держави. Цю важливу інформацію оприлюднило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України у вівторок, 29 серпня.

"Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України. Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 оборонців", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що репатріація тіл відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Цивільно-військового співробітництва ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Відзначимо, що передача загиблих військовослужбовців була здійснена відповідно до норм Женевських конвенцій.

Представники Міністерства реінтеграції підкреслили, що після ідентифікації тіла загиблих будуть передані їхнім рідним для проведення гідного поховання та вшанування їхньої пам'яті.

Нагадаємо, 4 серпня Україні вдалося повернути додому тіла 44 військовослужбовців. Загалом на сьогодні вдалося повернути тіла понад 2000 українських захисників з початку повномасштабної війни з росією.