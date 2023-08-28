На росій впав та розбився вертоліт Ми-8, що належав ФСБ рф, всі загинули - росЗМІ

29 серпня 2023, 19:03

Сьогодні, 29 серпня, стало відомо про аварію гелікоптера Мі-8, що сталася на території Челябінської області російської федерації. Повідомлення про це надійшло від агентства «тасс».

За даними агентства, гелікоптер, який належав фсб рф, впав у ліс біля селища Прудний. Внаслідок цієї аварії всі члени екіпажу, які знаходилися на борту, – загинули.

Співрозмовник з екстрених служб поділився деталями: "Біля селища Прудний у ліс упав вертоліт, який попередньо належав фсб рф. На борту знаходився тільки екіпаж, він загинув".

Представники авіаційних служб також підтвердили, що в результаті цієї події від’ємного зліту загинули всі четверо людей, які перебували на борту гелікоптера. Зазначено, що в цей час вертоліт виконував навчальний політ.

На місце події вирушили оперативні служби, які працюють над з'ясуванням обставин та причин цієї аварії.

Зокрема, Telegram-канал Shot, посилаючись на попередні дані, повідомляє, що однією з можливих причин падіння гелікоптера стала відмова двигуна.