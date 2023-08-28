На росії в центрі столиці палає потужна пожежа: тушити притягнули пожежний потяг

29 серпня 2023, 20:30

Сьогодні, 29 серпня, на москві на Комсомольській площі (площа трьох вокзалів) сталася серйозна та масштабна пожежа, яку помітно здалека. ЗМІ на росії та соціальні мережі повідомили про важку борютьбу з обширним полум'ям на місці події, що знищує складські приміщення.

"На москві на Комсомольській площі почалася масштабна пожежа, внаслідок якої вогонь зайняв приблизно 600 квадратних метрів складських приміщень, що знаходяться поблизу Ленінградського вокзалу. Над місцем події здіймається густий чорний дим. За інформацією ТГ-каналу Mash, влада надала пожежі підвищений ранг небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що Комсомольська площа на москві – є важливим транспортним вузлом і з'єднує трьох великих залізничних вокзалів - Ленінградський, Ярославський та Казанський. Вона також відома як "площа трьох вокзалів", через розташування цих важливих транспортних пунктів на своїй території.

Пізніше надійшла інформація, що площа пожежі вже складає 1500 кв метрів.