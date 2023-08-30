Ситуація щодо російського вторгнення на 30.08.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять 262,4 тис. осіб, знищено майже 8600 бронемашин ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 262410 (+570) осіб,
- танків ‒ 4423 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8596 (+17) од,
- артилерійських систем – 5476 (+26) од,
- РСЗВ – 733 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 500 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4395 (+8),
- крилаті ракети ‒ 1419 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7953 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 825 (+5).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!