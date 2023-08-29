Прокуратура: чоловік, якого застрелив патрульний в Дніпрі, був пасажиром автівки

30 серпня 2023, 16:45

29 серпня, патрульні поліцейські міста Дніпро зупинили автомобіль "Ягуар", водієм якого виявилася жінка. Ситуація вийшла з-під контролю, в наслідок чого – був застрелений пасажир автомобіля, 38-річний Джумбері Сілогава. Інформацію про це розповів заступник прокурора Дніпропетровської області Олександр Савенко на брифінгу, який відбувся 30 серпня.

Савенко зазначив, що в автомобілі перебували четверо громадян, серед яких були двоє дітей. Патрульні вимагали водія вийти з автомобіля, але вона відмовилася це робити. Внаслідок цього, – виникла конфліктна ситуація, та поліцейські вжили фізичної сили із застосуванням вогнепальної зброї, здійснивши кілька пострілів. В результаті один з пасажирів, Джумбері Сілогава, помер на місці події. Прокурор зазначив, що за кермом автомобіля ймовірно перебувала водійка.

Поліцейського, який стріляв у пасажира, – було затримано. У мережі раніше з'явилися фотографії його напарниці з тілесними ушкодженнями. Прокурор уникнув коментування її стану здоров'я, посилаючись на конфіденційність інформації.

Нагадаємо, що цей трагічний випадок, в якому загинув пасажир під час конфлікту з патрульними, стався у Дніпрі 29 серпня. Поліцейські зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. За версією прокуратури, водій та пасажири відмовилися виконувати вимогу патрульних вийти з автомобіля. Поліцейські вирішили витягати їх силовим методом і використали газовий балончик. Під час конфлікту один з поліцейських вистрілив тричі у спину пасажирові.

Також, ДБР розслідує правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини – повідомили в Бюро.

Слідство триває, наразі з’ясовуються всі обставини справи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.