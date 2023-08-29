Ракетна атака на Київ: на відео потрапив момент влучання уламків в ТЦ

30 серпня 2023, 17:49

Внаслідок масованої атаки, здійсненої російськими військами на Київ 30 серпня, пошкоджено торговий центр Rive Gauche. На цей час вже є доступне відео, на якому зафіксовано момент влучання уламків в торговий комплекс.

У відомостях, наданих пресслужбою ТЦ, зазначається, що під час атаки ворожої ракети, уламки влучили в дах будівлі, розташованої на вулиці Здолбунівській, 17. За словами представників Auchan, які є анкерним орендарем ТРЦ, – повний процес відновлення магазину буде важким завданням, що вимагатиме значних коштів та часу.

"Потрібно відновлювати покрівлю, вентиляційну систему, пошкоджені металеві конструкції та невелику частину виробничих цехів. Але спочатку ми очікуємо результатів експертизи. Якщо не буде ризику для клієнтів і співробітників — ми зможемо відгородити цю зону і запустити роботу магазину, паралельно продовжувати ремонтні роботи", - зазначили в Auchan.

Нагадаємо, нічна ракетна атака російських військ на Київ 30 серпня спричинила значних збитків. Вартість відновлення торгового центру Rive Gauche становитиме десятки мільйонів гривень. Уламки ракет впали у різних районах Києва, призвівши до втрат життів двох людей.