На росії горить в Геленджику: тушать всі, бо десь там путіна палац - росЗМІ

30 серпня 2023, 18:27

З вечора 29 серпня, Геленджик вкрився димом від масованих пожеж, їх гасять вертольоти та літаки.

У мнс Кубані та центрі лісової пожежної безпеки розповіли, де та що горить. У рятувальному відомстві повідомили журналістам, що о 14:00 диспетчер отримав повідомлення про пожежу в мікрорайоні "Парус" у Геленджику.

"О 13:25, прибувши до місця події перші підрозділи, встановили, що виникла пожежа сухої рослинності на площі 100 квадратних метрів. О 14:30 пожежу локалізовано, а о 14:40 — припинено відкрите горіння на площі 100 квадратних метрів", — розповіли в мнс Краснодарського краю.

Там додали, що о 14:40 рятувальникам вдалося локалізувати відкрите горіння.

А о 14:30 надійшов сигнал про пожежу на вулиці Річний, у мікрорайоні "Купріянова Щіль".

мнс повідомили, що до гасіння залучили 195 осіб, також закликають долучитися добровольців.

Повідомляють, що для гасіння пожежі в Геленджику вилетів літак-амфібія Бе-200 мнс росії.

На цей час, пожежу також продовжують гасити, за попередньою інформацією, винуватець пожежі вже затриманий. Це – чоловік, який напередодні випалював мідь. Спочатку загорілась трава, а потім полум'я перекинулося далі.