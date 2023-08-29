Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
30 серпня 2023, 12:31

У ніч на 30 серпня 2023 року знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА

Уночі 30 серпня 2023 року противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами.

❗️Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса.

16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

По маршруту слідування ракет та дронів у низці областей України працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

💥 Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей:

🚀 28 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55

🛬 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Авіація Повітряних Сил За минулу добу завдала до 10 групових авіаударів по об’єктах та позиціях окупантів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 30.08.2023

Джерело: "Повітряні сили ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: