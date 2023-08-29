У ніч на 30 серпня 2023 року знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА

30 серпня 2023, 12:31

Уночі 30 серпня 2023 року противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами.

❗️Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса.

16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

По маршруту слідування ракет та дронів у низці областей України працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

💥 Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей:

🚀 28 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55

🛬 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Авіація Повітряних Сил За минулу добу завдала до 10 групових авіаударів по об’єктах та позиціях окупантів.

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